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Регион 14.11.2022 13:10

Россия не приемлет условие о выводе войск из Украины для начала переговоров - МИД РФ

Вывод российских войск с территории Украины неприемлем для Москвы в качестве предварительного условия для начала переговоров, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Нет, такие условия неприемлемы", - сказал Грушко журналистам в понедельник.

"Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам. Но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию "на земле", - отметил замминистра.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ, УСЛОВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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