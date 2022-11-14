Россия не приемлет условие о выводе войск из Украины для начала переговоров - МИД РФ

Вывод российских войск с территории Украины неприемлем для Москвы в качестве предварительного условия для начала переговоров, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Нет, такие условия неприемлемы", - сказал Грушко журналистам в понедельник.
"Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам. Но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию "на земле", - отметил замминистра.
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