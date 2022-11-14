Генконсульство РФ сообщило о трех россиянах, пострадавших в результате взрыва в Стамбуле

Трое граждан РФ пострадали в результате взрыва в воскресенье на улице Истикляль в Стамбуле, угрозы их жизни нет, сообщает Генконсульство РФ в Стамбуле.

"По уточненной информации, в результате взрыва, произошедшего 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле, пострадало трое российских граждан. В настоящее время угроза их жизни отсутствует", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.

Взрыв прогремел в районе площади Таксим в центре Стамбула в воскресенье, по последним данным, пострадал 81 человек, шестеро погибли.