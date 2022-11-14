Число резидентов промпарка в Агдаме увеличилось до 12

Компания "NN-Tel Group" стала резидентом Агдамского промышленного парка, заявил глава Минэкономики Микаил Джаббаров. "Число резидентов парка достигло 12", - написал Джаббаров на своей официальной странице в Facebook. ООО "NN-Tel Group" построит предприятие по производству кровельных покрытий. "Инвестиции в этот проект составят 1,3 млн манатов", - отметил министр. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая 2021 года подписал указ о создании Агдамского промышленного парка. Территория промпарка составляет 190 га. Хозяйствующие субъекты, являющиеся резидентами парка, вложат суммарно свыше 55 млн манатов. Инвестиции в создание предприятий на территории Агдамского промышленного парка в среднесрочный и долгосрочный период оцениваются в 100 млн манатов. Б.Рустамбеков

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