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Бизнес и законодательство 14.11.2022 13:13

Число резидентов промпарка в Агдаме увеличилось до 12

Компания "NN-Tel Group" стала резидентом Агдамского промышленного парка, заявил глава Минэкономики Микаил Джаббаров.

"Число резидентов парка достигло 12", - написал Джаббаров на своей официальной странице в Facebook.

ООО "NN-Tel Group" построит предприятие по производству кровельных покрытий.

"Инвестиции в этот проект составят 1,3 млн манатов", - отметил министр.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая 2021 года подписал указ о создании Агдамского промышленного парка. Территория промпарка составляет 190 га. Хозяйствующие субъекты, являющиеся резидентами парка, вложат суммарно свыше 55 млн манатов.

Инвестиции в создание предприятий на территории Агдамского промышленного парка в среднесрочный и долгосрочный период оцениваются в 100 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАРАБАХ, ПРОМПАРК, РЕЗИДЕНТЫ


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