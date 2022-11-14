Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

11.11 $/bbl +/- WTI 88.96 +2.49 Brent 95.99 +2.32

Регион 14.11.2022 13:49

Задержанная по подозрению в причастности к теракту в Стамбуле рассказала в полиции, что незаконно прибыла в Турцию из Сирии

Женщина, подозреваемая в причастности к подрыву взрывного устройства в Стамбуле, после задержания на допросе в полиции сообщила, что прибыла в Турцию нелегально из города Африна на северо-западе Сирии, сообщает в понедельник Анатолийское агентство новостей.

"Алам аль-Башир, подозреваемая в причастности к осуществлению теракта в Стамбуле, сообщила, что незаконно проникла на территорию Турции из города Африна и действовала по указке ячейки Курдской рабочей партии в сирийском городе Кобани", - пишет агентство.

В МВД Турции в свою очередь отметили, что она намеревалась выехать в Грецию. Сейчас она помещена под арест.

По последним данным, в рамках расследования теракта турецкая полиция провела рейды по 20 адресам, задержаны 46 человек.

Взрыв прогремел в центре Стамбула на оживлённой улице Истикляль в воскресенье. Это один из популярных среди туристов районов города. На этой улице расположено российское консульство. Согласно данным турецких СМИ, в результате инцидента погибли шесть человек, пострадал 81 человек, в том числе трое граждан России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ, ВЗРЫВ, РАССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


Глава МВД Турции заявил, что за взрывом в Стамбуле стоят сирийские курды Взрыв прогремел в стамбульском районе Бейоглу Эрдоган торжественно открыл третью по величине мечеть Стамбула Стамбул готовится с 1 марта ослабить введенные из-за коронавируса ограничения Около 86% гостиниц Стамбула получили сертификаты безопасности от коронавируса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az