Задержанная по подозрению в причастности к теракту в Стамбуле рассказала в полиции, что незаконно прибыла в Турцию из Сирии

Женщина, подозреваемая в причастности к подрыву взрывного устройства в Стамбуле, после задержания на допросе в полиции сообщила, что прибыла в Турцию нелегально из города Африна на северо-западе Сирии, сообщает в понедельник Анатолийское агентство новостей.
"Алам аль-Башир, подозреваемая в причастности к осуществлению теракта в Стамбуле, сообщила, что незаконно проникла на территорию Турции из города Африна и действовала по указке ячейки Курдской рабочей партии в сирийском городе Кобани", - пишет агентство.
В МВД Турции в свою очередь отметили, что она намеревалась выехать в Грецию. Сейчас она помещена под арест.
По последним данным, в рамках расследования теракта турецкая полиция провела рейды по 20 адресам, задержаны 46 человек.
Взрыв прогремел в центре Стамбула на оживлённой улице Истикляль в воскресенье. Это один из популярных среди туристов районов города. На этой улице расположено российское консульство. Согласно данным турецких СМИ, в результате инцидента погибли шесть человек, пострадал 81 человек, в том числе трое граждан России.
Министр обороны Азербайджана находится в Грузии
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на госгранице и в Карабахе - Минобороны Азербайджана
ЕС готов продолжать реализацию инициативы о лимите цен на нефть РФ - глава Еврокомиссии
ЛУКОЙЛ планирует упразднить правление и изменить наименование президента на CEO
Equinor запустила первую турбину ветроэлектростанции Hywind Tampen для снабжения платформ
В Азербайджане в ДТП за 9 месяцев погибли около 600 человек
Генконсульство РФ сообщило о трех россиянах, пострадавших в результате взрыва в Стамбуле
В РФ за сутки COVID-19 заболели 4,6 тыс. человек, умер 61 пациент - оперштаб
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Более скоростной интернет с обновленными продуктами CityNet
Выиграй дом, машину или другие ценные призы, потратив 10 манат!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают