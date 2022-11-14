В Азербайджане в ДТП за 9 месяцев погибли около 600 человек

В Азербайджане в январе-сентябре 2022 года зафиксировано 1 259 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в них погибли 599 человека, сообщает Госкомстат.
По данным статистики, число зафиксированных ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 7,5%.
В ДТП за 9 месяцев 2022 года пострадали и погибли 1 698 человек (рост на 9,8%), из которых 599 человек погибли, 1099 - получили травмы и увечья.
При этом отмечается, что 77,5% погибших и 71,3% пострадавших в результате ДТП - мужчины.
За 9 месяцев произошло 5 инцидентов, повлекших смерть или телесные повреждения из-за вождения в нетрезвом виде, в результате чего 1 человек погиб и 7 получили травмы. Из них 4 ДТП совершили водители легковых автомобилей.
За отчетный период 40,4% ДТП связаны со сбитыми пешеходами.
"40,4% всех дорожно-транспортных происшествий произошло с участием транспортных средств и пешеходов, 37,3% - с участием нескольких транспортных средств, 22,3% - с участием одного транспортного средства", - подчеркивает ведомство.
Согласно статданным, 47,1% происшествий произошло днем, 38,6% - ночью, 14,3% - в сумерках, 30,3% - в выходные дни.
Х.Насирзаде
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