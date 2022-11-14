Си Цзиньпин впервые встречается с Байденом, как президентом США

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры на Бали на полях саммита G20, это их первая личная встреча с момента вступления Байдена в должность главы государства.
Ряд СМИ, в частности, издание The Independent, вело трансляцию начала встречи лидеров на YouTube.
Си Цзиньпин заявил президенту США, что "необходимо найти правильное направление" для развития китайско-американских отношений.
Перед встречей Байден и председатель КНР перед представителями прессы пожали друг другу руки.
"Байден и Си Цзиньпин пожимают руки на Бали перед их первой личной встречей с момента вступления Байдена в должность", - сообщил корреспондент CNN в твиттере, прикрепив фотографию лидеров во время рукопожатия.
Журналисты пула Белого дома напоминают, что предыдущая встреча Байдена с председателем КНР прошла в 2017 году в Давосе, тогда нынешний президент США занимал пост вице-президента страны.
Ранее в понедельник Bloomberg со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщал, что Байден на встрече с Си Цзиньпином в частности намерен обсудить тему улучшения каналов связи между Вашингтоном и Пекином.
"Лидеры обсудят усилия по поддержанию и углублению каналов связи между США и КНР, ответственному управлению, а также по совместной работе в областях, где интересы стран совпадают, особенно в вопросе транснациональных проблем, затрагивающих международное сообщество", - сообщали в Белом доме.
"Официальные лица заявили, что Байден поставил цель минимизировать ошибки и неверные интерпретации в отношениях двух стран. Источники отметили, что Байден понимает: американо-китайские отношения по многим параметрам являются наиболее важными для США", - сообщает Bloomberg.
В частности, уточняет агентство, Байден на встрече с Си Цзиньпином не намерен затрагивать тему разрабатываемого Западом "потолка" цен на нефть РФ.
Сам Байден на прошлой неделе заявлял, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 хочет обсудить ситуацию вокруг Тайваня и торговые отношения.
"Я не готов идти ни на какие принципиальные уступки. Я хочу (...) обозначить каждую из наших "красных линий", понять, что, по его мнению, соответствует важнейшим интересам Китая... и определить, противоречат ли наши интересы друг другу", - сказал Байден.
При этом он заявил, что намерен "обсудить Тайвань", а также ряд вопросов, включая справедливую торговлю и взаимоотношения Китая с другими странами региона. Американский лидер уточнил, что рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином и о намерении США защищать Тайвань в случае нападения.
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