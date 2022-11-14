Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

11.11 $/bbl +/- WTI 88.96 +2.49 Brent 95.99 +2.32

Макроэкономика 14.11.2022 16:48

МВФ ожидает роста ВВП Грузии в 2022г на 10% на фоне иммиграции и бума потребления

Международный валютный фонд скорректировал прогноз по росту экономики Грузии в 2022 году, повысив его до 10%, тогда как в сентябре ожидал 9%.

Согласно материалам на сайте фонда, годовая инфляция в стране ожидается на уровне 10,5% (сентябрьский прогноз - 11,7%).

Заметный рост экономики связан с повышением доходов от туризма, всплеском иммиграции, притоком денежных переводов и увеличением транзитной торговли, а также укреплением курса национальной валюты.

МВФ считает, что в среднесрочной перспективе роста экономики будет на уровне 5% на фоне сдерживания внешнего притока средств, ухудшения глобальных экономических и финансовых условий и жесткой денежно-кредитной политики. Инфляция останется высокой из-за роста цен на сырье и повышенного внутреннего спроса и достигнет целевого показателя в 3% лишь в 2024 году.

Бум потребления в Грузии эксперты связывают с притоком в страну россиян после начала военной операции на Украине.

Грузинская Служба национальной статистики в понедельник сообщила, что в третьем квартале страну посетили 443,6 тыс. граждан РФ, что составляет 27,7% от общего числа туристов.

"В третьем квартале текущего года визитеры потратили в Грузии 4,6 млрд лари (более $1,7 млрд - ИФ)", - говорится в сообщении.

В 2021 году экономика страны выросла на 10,4%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, МВФ, ВВП, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Грузия удовлетворяет условиям программы МВФ, получит от него $38 млн МВФ одобрил политику Нацбанка Грузии и успехи в борьбе с COVID-19 Миссия МВФ в октябре продолжит оценку выполнения Грузией программы EFF МВФ одобрил выделение Грузии 2-го транша в объеме $42 млн в рамках EFF МВФ ожидает, что инфляция в Грузии в 2017г превысит целевой ориентир в 4% МВФ улучшил прогноз роста ВВП Грузии в 2012г с 5,2%до 6%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az