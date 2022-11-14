Экономисты Goldman ждут падения базовой инфляции в США до 2,9% к концу 2023г

Предпочитаемый Федеральной резервной системой (ФРС) США индикатор инфляции упадет ниже 3% к концу следующего года на фоне ослабления проблем со стороны предложения, снижения цен на недвижимость и охлаждения рынка труда, полагают эксперты Goldman Sachs.
По их мнению, базовая инфляция (индекс PCE Core), показатель, который внимательно отслеживает Федрезерв, упадет с текущих 5,1% до 3,5% к середине 2023 года, а к декабрю может достигнуть 2,9%.
"Мы ожидаем, что базовая инфляция существенно упадет в 2023 году по трем ключевым причинам", - пишут эксперты Goldman.
Подобная ситуация позволит ФРС сбавить обороты в отношении агрессивного повышения ключевой ставки, направленного на борьбу с чрезмерно высокой инфляцией. Рынки остро реагируют на поступающие данные о динамике потребительских цен в Штатах. На минувшей неделе фондовый рынок и рынок облигаций продемонстрировали ралли после публикации октябрьских статданных, оказавшихся лучше прогнозов.
Индекс S&P 500 по итогам прошлой недели вырос на 5,9%, что стало лучшим результатом с конца июня. Тем временем Nasdaq Composite подскочил на 8,1%, продемонстрировав лучший недельный подъем с марта.
При этом аналитики Fundstrat прогнозируют, что нынешнее ралли на Уолл-стрит может продлиться 50 дней и позволит индикатору S&P 500 взлететь на 25%, так как инвесторы ожидают, что наиболее агрессивные темпы ужесточения монетарной политики ФРС уже позади.
Эксперты Goldman отмечают, что консенсус-прогноз рынка для показателя базовой инфляции предусматривает его падение до 2,7% к концу 2023 года, однако они считают подобную оценку чрезмерно оптимистичной.
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