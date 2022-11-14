Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

11.11 $/bbl +/- WTI 88.96 +2.49 Brent 95.99 +2.32

Макроэкономика 14.11.2022 17:06

Экономисты Goldman ждут падения базовой инфляции в США до 2,9% к концу 2023г

Предпочитаемый Федеральной резервной системой (ФРС) США индикатор инфляции упадет ниже 3% к концу следующего года на фоне ослабления проблем со стороны предложения, снижения цен на недвижимость и охлаждения рынка труда, полагают эксперты Goldman Sachs.

По их мнению, базовая инфляция (индекс PCE Core), показатель, который внимательно отслеживает Федрезерв, упадет с текущих 5,1% до 3,5% к середине 2023 года, а к декабрю может достигнуть 2,9%.

"Мы ожидаем, что базовая инфляция существенно упадет в 2023 году по трем ключевым причинам", - пишут эксперты Goldman.

Подобная ситуация позволит ФРС сбавить обороты в отношении агрессивного повышения ключевой ставки, направленного на борьбу с чрезмерно высокой инфляцией. Рынки остро реагируют на поступающие данные о динамике потребительских цен в Штатах. На минувшей неделе фондовый рынок и рынок облигаций продемонстрировали ралли после публикации октябрьских статданных, оказавшихся лучше прогнозов.

Индекс S&P 500 по итогам прошлой недели вырос на 5,9%, что стало лучшим результатом с конца июня. Тем временем Nasdaq Composite подскочил на 8,1%, продемонстрировав лучший недельный подъем с марта.

При этом аналитики Fundstrat прогнозируют, что нынешнее ралли на Уолл-стрит может продлиться 50 дней и позволит индикатору S&P 500 взлететь на 25%, так как инвесторы ожидают, что наиболее агрессивные темпы ужесточения монетарной политики ФРС уже позади.

Эксперты Goldman отмечают, что консенсус-прогноз рынка для показателя базовой инфляции предусматривает его падение до 2,7% к концу 2023 года, однако они считают подобную оценку чрезмерно оптимистичной.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ИНФЛЯЦИЯ, БАНК, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Глава ФРБ Миннеаполиса назвал данные об инфляции в США "первым намеком" на стабилизацию цен Глава Минфина Йеллен заявила, что влияющие на инфляцию в США факторы вряд ли исчезнут в одночасье Байден отшутился в ответ на вопрос про инфляцию, назвал журналиста Fox «сукиным сыном» Йеллен надеется, что инфляция в США снизится до 2% к концу года Главы ФРБ Сент-Луиса и Далласа ожидают сохранения высокой инфляции в США в 2022 году

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az