Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

11.11 $/bbl +/- WTI 88.96 +2.49 Brent 95.99 +2.32

Дальнее зарубежье 14.11.2022 17:25

В Финляндии цены на продукты питания достигли рекордного уровня

В Финляндии стоимость продуктов питания достигла рекордного уровня, по сравнению с октябрем прошлого года цены на них выросли на 15,7%, сообщает в понедельник портал Ylе со ссылкой на Центр статистики.

В сентябре этот показатель был 14,5%, в августе - на 12,5%.

Больше всего, почти на 46% подорожала мука. На 33,7% подорожали куриные яйца, на 33,7% кофе и на 32,6% масло.

За год стоимость мяса птицы выросла на 25,7%, говядина прибавила в цене 23,6%, а свинина - 23,3%. Сыры теперь стоят на 22,3 - 24,9% дороже, чем годом ранее.

Из фруктов больше всего в цене прибавили цитрусовые (10,8%) и бананы (7,6%). Изменились за год ценники и на сладости: мороженое стало дороже на 16,6%, а шоколад - на 11,6%.

В октябре подешевел только один продукт. Это груши, которые в прошлом году обошлись бы на 6% дороже.

По данным Центра статистики, инфляция в октябре достигла 8,3 %. В сентябре этот показатель равнялся 8,1%, в августе - 7,6%.

Больше всего на рост инфляции влияют возросшие цены на электроэнергию, повышение процентной ставки по ипотечным кредитам и рост цен на топливо.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ПРОДУКТЫ, ЦЕНЫ, РОСТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az