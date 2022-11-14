В Финляндии цены на продукты питания достигли рекордного уровня

В Финляндии стоимость продуктов питания достигла рекордного уровня, по сравнению с октябрем прошлого года цены на них выросли на 15,7%, сообщает в понедельник портал Ylе со ссылкой на Центр статистики.
В сентябре этот показатель был 14,5%, в августе - на 12,5%.
Больше всего, почти на 46% подорожала мука. На 33,7% подорожали куриные яйца, на 33,7% кофе и на 32,6% масло.
За год стоимость мяса птицы выросла на 25,7%, говядина прибавила в цене 23,6%, а свинина - 23,3%. Сыры теперь стоят на 22,3 - 24,9% дороже, чем годом ранее.
Из фруктов больше всего в цене прибавили цитрусовые (10,8%) и бананы (7,6%). Изменились за год ценники и на сладости: мороженое стало дороже на 16,6%, а шоколад - на 11,6%.
В октябре подешевел только один продукт. Это груши, которые в прошлом году обошлись бы на 6% дороже.
По данным Центра статистики, инфляция в октябре достигла 8,3 %. В сентябре этот показатель равнялся 8,1%, в августе - 7,6%.
Больше всего на рост инфляции влияют возросшие цены на электроэнергию, повышение процентной ставки по ипотечным кредитам и рост цен на топливо.
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