В Финляндии цены на продукты питания достигли рекордного уровня

В Финляндии стоимость продуктов питания достигла рекордного уровня, по сравнению с октябрем прошлого года цены на них выросли на 15,7%, сообщает в понедельник портал Ylе со ссылкой на Центр статистики.

В сентябре этот показатель был 14,5%, в августе - на 12,5%.

Больше всего, почти на 46% подорожала мука. На 33,7% подорожали куриные яйца, на 33,7% кофе и на 32,6% масло.

За год стоимость мяса птицы выросла на 25,7%, говядина прибавила в цене 23,6%, а свинина - 23,3%. Сыры теперь стоят на 22,3 - 24,9% дороже, чем годом ранее.

Из фруктов больше всего в цене прибавили цитрусовые (10,8%) и бананы (7,6%). Изменились за год ценники и на сладости: мороженое стало дороже на 16,6%, а шоколад - на 11,6%.

В октябре подешевел только один продукт. Это груши, которые в прошлом году обошлись бы на 6% дороже.

По данным Центра статистики, инфляция в октябре достигла 8,3 %. В сентябре этот показатель равнялся 8,1%, в августе - 7,6%.

Больше всего на рост инфляции влияют возросшие цены на электроэнергию, повышение процентной ставки по ипотечным кредитам и рост цен на топливо.