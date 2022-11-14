Нидерланды предоставят дополнительно 20 млн евро в фонд НАТО для Украины – Хукстра

Нидерланды предоставят дополнительно 20 млн евро в трастовый фонд НАТО для Украины, анонсировал министр иностранных дел Вопке Хукстра.
«Союзники будут продолжать поддерживать Украину оружием, санкциями, гуманитарной помощью. Мы уже предоставили до 1 млрд евро. Киев – не один. Я рад объявить, что Нидерланды предоставят дополнительные 20 млн евро в трастовый фонд НАТО для Украины. В общей сумме мы предоставили на 25 млн евро помощи украинской армии в виде продовольственных наборов, наборов для оказания первой медпомощи, машин скорой помощи, бензовозов, подавителей дронов. Нидерланды, НАТО, союзники по НАТО, ЕС – мы будем продолжать стоять с Украиной. И в этом – мы едины», - заявил он в понедельник на пресс-конференции в Гааге по окончании встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
В свою очередь министр иностранных дел Нидерландов Кайса Оллонгрен выразила уверенность, что освобождение Херсона продемонстрировало, что «украинская стратегия работает, а российская – провалилась».
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