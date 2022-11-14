ОПЕК снизила оценку добычи нефти в Азербайджане в 2022г

ОПЕК снизила на 30 тыс. баррелей в сутки оценку роста поставок жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК, - до 65,6 млн б/с, то есть рост составит 1,9 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Так, на 10 тыс. б/с повышена оценка предложения в 2021 году и на 20 тыс. б/с снижен прогноз на 2022 год.

При этом оценка добычи нефти и конденсата в России на 2022 год повышена на 70 тыс. б/с - до 10,93 млн б/с, прогноз на 2023 год сохранен на уровне 10,08 млн б/с. Таким образом, аналитики ожидают роста добычи в РФ на 130 тыс. б/с в 2022 году и снижения на 850 тыс. б/с в 2023 году.

Прогноз по добыче в США не изменился.

"Пересмотр в сторону увеличения производства жидких углеводородов, в Латинской Америке и России был более чем компенсирован пересмотром в сторону понижения показателей по другим странам Евразии, ОЭСР, Европе и другим странам Азии. Однако следует отметить, что сохраняется значительная неопределенность в отношении объемов добычи в России в IV квартале 2022 года", - говорится в отчете.

"В США деятельность по бурению и заканчиванию скважин расширилась, при этом она больше не ограничивается основными областями. Однако проблемы с цепочками поставок и более высокие затраты, связанные с инфляцией, остаются проблемами для спроса на оборудование и услуги. Хотя увеличение добычи нефти в целом было компенсировано снижением добычи других жидких углеводородов в августе, ожидается, что производство жидких углеводородов в США будет расти медленными и устойчивыми темпами в ближайшие месяцы", - полагают в ОПЕК, сохраняя прогноз роста предложения из США на 1,1 млн б/с в 2022 году.

Эксперты также снизили оценку добычи в Азербайджане (-10 тыс. б/с), Казахстане и в Северном море.

Основными драйверами роста предложения жидких углеводородов в 2022 году будут США, Канада, Гайана, Китай и Бразилия, а наибольшее снижение производства ожидается в Норвегии и Таиланде.

Прогнозируется, что рост добычи жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году вырастет на 1,5 млн б/с и составит в среднем 67,1 млн б/с, практически не изменившись по сравнению с предыдущей оценкой. Ожидается, что основными драйверами роста станут США, Норвегия, Бразилия, Канада, Казахстан и Гайана, тогда как добыча нефти, по прогнозам, снизится в России и Мексике. Тем не менее, сохраняется большая неопределенность в отношении потенциала сланцевой добычи в США, а также развития геополитической ситуации в Восточной Европе, особенно в связи с будущими санкциями ЕС в отношении импорта российской нефти, подчеркивают аналитики.