ООН не имеет отношения к предположительно идущим в Анкаре переговорам США и РФ - Гутерриш

ООН не участвует в переговорах, которые согласно ряду сообщений, проводят в Анкаре США и РФ, заявил в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш в речи к участникам саммита G20.

"ООН не участвует в этом процессе. Я думаю, это очень положительная вещь, что США и Россия ведут переговоры, потому что это очень подходящее развитие событий", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать информацию о предполагаемых переговорах США и РФ в связи с Украиной.

Он также заявил, что в ходе саммита G20 продолжит переговоры по "зерновой сделке". По словам Гутерриша, удалось добиться значительных успехов в отмене препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть распространяемую в СМИ информацию о том, что в Анкаре проходят переговоры делегаций РФ и США.