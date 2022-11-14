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Дальнее зарубежье 14.11.2022 17:56

Гутерриш призвал облегчить доступ продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки

Генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник "на полях" саммита G20 призвал страны принять меры, чтобы не допустить голода, и в частности, облегчить экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

"Нам необходимо срочно принять меры для предотвращения голода в большом количестве регионов по всему миру. Черноморская зерновая инициатива, а также усилия по обеспечению того, чтобы российское продовольствие и удобрения могли выйти на мировые рынки, имеют важное значение для глобальной продовольственной безопасности", - заявил Гутерриш.

По словам генсека, стамбульская зерновая инициатива уже способствовала снижению цен на продовольствие.

Он заверил, что в ООН "работают над устранением всех препятствий для свободных поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки", а также над продлением черноморской сделки.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные санкции препятствуют реализации подписанного в Стамбуле меморандума о содействии доступа продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.

"С реализацией этого документа пока имеются большие сложности, так как нашим поставкам препятствуют незаконные односторонние санкции. Повторяемый Евросоюзом и США тезис о том, что их санкции не мешают экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют реальности", - сказал Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Он подчеркнул, что "рестрикции осложняют банковские транзакции, в том числе системообразующих для российского агросектора банков, которым просто закрывают счета".

Гутерриш в свою очередь призывал всех участников инициативы - Россию, Турцию и Украину - приложить усилия к ее продлению, а также к устранению всех оставшихся препятствий, которые мешают экспорту российских удобрений и продовольствия.

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Тэги: ООН, РОССИЯ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ПРИЗЫВ


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