Capital Partners вступила в БФБ

ОАО «Инвестиционная компания Capital Partners» вступила в члены Бакинской фондовой биржи (БФБ), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в БФБ.
«На основании заявления ЗАО "Инвестиционная компания Capital Partners" Бакинская фондовая биржа приняла инвестиционную компанию в члены с 11 ноября 2022 года", - отметили в БФБ.
Таким образом, число инвестиционных компаний, являющихся членами биржи, увеличилось до 11.
Х.Насирзаде
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