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Финансы 14.11.2022 17:30

Capital Partners вступила в БФБ

ОАО «Инвестиционная компания Capital Partners» вступила в члены Бакинской фондовой биржи (БФБ), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в БФБ.

«На основании заявления ЗАО "Инвестиционная компания Capital Partners" Бакинская фондовая биржа приняла инвестиционную компанию в члены с 11 ноября 2022 года", - отметили в БФБ.

Таким образом, число инвестиционных компаний, являющихся членами биржи, увеличилось до 11.

Х.Насирзаде

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Тэги: БФБ, КОМПАНИЯ, ЧЛЕНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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