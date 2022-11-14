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Дальнее зарубежье 14.11.2022 17:45

Байден и Си Цзиньпин на встрече обсудили Украину, отметили недопустимость применения ядерного оружия - Белый дом

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник провели переговоры на Бали, где проходит саммит "группы двадцати", и обсудили ситуацию на Украине, сообщили в Белом доме.

"Оба лидера обменялись мнениями по поводу региональных и общемировых проблем. Президент Байден поднял тему... боевых действий России против Украины", - говорится в пресс-релизе американской администрации.

Кроме того, в сообщении указывается, что "президент Байден и председатель Си Цзиньпин вновь повторили свое мнение о том, что ядерная война никогда не должна произойти, и в ней не может быть победителей".

Согласно сообщению Белого дома, главы государств отметили, что "выступают против применения или угрозы применения ядерного оружия в Украине".

В сообщении также указано, что лидеры договорились о визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

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Тэги: США, БАЙДЕН, КИТАЙ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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