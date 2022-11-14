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Финансы 14.11.2022 17:57

SIF за 10 мес. выдал льготных кредитов на 105 млн манатов

Фонд развития предпринимательства (SIF) в январе-октябре 2022 года выдал льготных кредитов на общую сумму 105,6 млн манатов, что на 44,3% больше показателя 10 месяцев 2021 года.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде, за 10 месяцев профинансировано 2195 проектов (рост на 66,7%).

За счет выданных кредитов будет создано 2320 новых рабочих мест.

По итогам 2021 года SIF выдал льготных кредитов на общую сумму 130,6 млн манатов.

В 2022 году SIF планирует выдать субъектам бизнеса в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 140 млн манатов.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: SIF, КРЕДИТЫ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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