SIF за 10 мес. выдал льготных кредитов на 105 млн манатов

Фонд развития предпринимательства (SIF) в январе-октябре 2022 года выдал льготных кредитов на общую сумму 105,6 млн манатов, что на 44,3% больше показателя 10 месяцев 2021 года.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде, за 10 месяцев профинансировано 2195 проектов (рост на 66,7%).

За счет выданных кредитов будет создано 2320 новых рабочих мест.

По итогам 2021 года SIF выдал льготных кредитов на общую сумму 130,6 млн манатов.

В 2022 году SIF планирует выдать субъектам бизнеса в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 140 млн манатов.

Р.Ахмедов