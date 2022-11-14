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СНГ 14.11.2022 18:06

Иностранцам разрешили служить в российской армии - указ Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ, допускающий прохождение службы в Вооруженных силах РФ лиц с иностранным гражданством.

Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное указом президента РФ от 16 сентября 1999 г. №1237.

Согласно изменениям, прохождение военной службы "осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, - по призыву".

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Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, СЛУЖБА, УКАЗ


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