Иностранцам разрешили служить в российской армии - указ Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ, допускающий прохождение службы в Вооруженных силах РФ лиц с иностранным гражданством.
Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
Документом вносятся изменения в Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное указом президента РФ от 16 сентября 1999 г. №1237.
Согласно изменениям, прохождение военной службы "осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, - по призыву".
Директор ЦРУ обсуждает в Анкаре с Нарышкиным ситуацию с задержанными в РФ американцами
Азербайджан и UNIDO подписали соглашение о сотрудничестве до 2027г
Гасанов и Гарибашвили обсудили развитие военного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией и ситуацию в регионе
SIF за 10 мес. выдал льготных кредитов на 105 млн манатов
Capital Partners вступила в БФБ
Экономисты Goldman ждут падения базовой инфляции в США до 2,9% к концу 2023г
Туроператоры не прогнозируют серьезного снижения продаж туров в Стамбул
В Азербайджане в ДТП за 9 месяцев погибли около 600 человек
Генконсульство РФ сообщило о трех россиянах, пострадавших в результате взрыва в Стамбуле
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Более скоростной интернет с обновленными продуктами CityNet
Выиграй дом, машину или другие ценные призы, потратив 10 манат!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают