Столтенберг: Украине решать, когда начинать переговоры с РФ и какой их результат может быть приемлемым

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь говорит, что только Украина будет решать, когда садиться за стол переговоров с Российской Федерацией, и какой результат этих переговоров может быть приемлемым для Киева.
В понедельник в Гааге в рамках визита в Нидерланды на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности для Украины на фоне успехов на поле боя начать переговоры с РФ, Столтенберг сказал: «Это Украина будет решать. Это Украина будет решать, какие условия приемлемы для них. А для нас – поддерживать их и максимизировать приемлемый результат. Если украинцы перестанут сражаться – Украина перестанет существовать как независимое государство, если Путин и Россия перестанут сражаться, тогда будет мир. Россия может положить конец этой войне завтра, они начали войну, и они должны положить ей конец».
Отвечая на вопрос, каким может быть приемлемым исход этой войны для союзников, генсек вновь заявил, что это Украина должна решить, что «является приемлемым решением этого конфликта». «Мы не будем сидеть здесь и решать это от их имени. Ничего об Украине без Украины», - настаивает Столтенберг.
Он подчеркнул, что союзники НАТО и партнеры поддерживают право Украины на самооборону.
Кроме того, генсек считает, что «Путин сделал несколько стратегических ошибок, когда вторгся в Украину». «Первая – он недооценил украинцев, храбрость и отверженность вооруженных сил и политического руководства, украинского народа. И вторая большая ошибка – он недооценил союзников по НАТО, партнеров, наши обязательства поддерживать Украину. И четкий мессидж от союзников по НАТО, что мы будем продолжать поддерживать Украину», - заверил Столтенберг.
Премьеры Азербайджана и РФ примут участие в межрегиональном форуме в Баку
Директор ЦРУ обсуждает в Анкаре с Нарышкиным ситуацию с задержанными в РФ американцами
Азербайджан и UNIDO подписали соглашение о сотрудничестве до 2027г
Eni начинает добычу нефти на новом месторождении в Алжире
BMW вложит $1,4 млрд в проект по выпуску аккумуляторов в Китае
Тайсон и Холифилд будут выпускать мармелад из конопли в форме уха
Туроператоры не прогнозируют серьезного снижения продаж туров в Стамбул
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Более скоростной интернет с обновленными продуктами CityNet
Выиграй дом, машину или другие ценные призы, потратив 10 манат!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают