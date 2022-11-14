Столтенберг: Украине решать, когда начинать переговоры с РФ и какой их результат может быть приемлемым

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь говорит, что только Украина будет решать, когда садиться за стол переговоров с Российской Федерацией, и какой результат этих переговоров может быть приемлемым для Киева.

В понедельник в Гааге в рамках визита в Нидерланды на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности для Украины на фоне успехов на поле боя начать переговоры с РФ, Столтенберг сказал: «Это Украина будет решать. Это Украина будет решать, какие условия приемлемы для них. А для нас – поддерживать их и максимизировать приемлемый результат. Если украинцы перестанут сражаться – Украина перестанет существовать как независимое государство, если Путин и Россия перестанут сражаться, тогда будет мир. Россия может положить конец этой войне завтра, они начали войну, и они должны положить ей конец».

Отвечая на вопрос, каким может быть приемлемым исход этой войны для союзников, генсек вновь заявил, что это Украина должна решить, что «является приемлемым решением этого конфликта». «Мы не будем сидеть здесь и решать это от их имени. Ничего об Украине без Украины», - настаивает Столтенберг.

Он подчеркнул, что союзники НАТО и партнеры поддерживают право Украины на самооборону.

Кроме того, генсек считает, что «Путин сделал несколько стратегических ошибок, когда вторгся в Украину». «Первая – он недооценил украинцев, храбрость и отверженность вооруженных сил и политического руководства, украинского народа. И вторая большая ошибка – он недооценил союзников по НАТО, партнеров, наши обязательства поддерживать Украину. И четкий мессидж от союзников по НАТО, что мы будем продолжать поддерживать Украину», - заверил Столтенберг.