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Дальнее зарубежье 14.11.2022 18:35

Канада вводит санкции против 23 россиян, выделяет Украине $500 млн военной помощи

Канада введет санкции против еще 23 граждан РФ в связи с нарушением прав человека, сообщается на сайте премьер-министра страны Джастина Трюдо в понедельник.

"Канада также вводит дополнительные санкции против российских граждан. Эти санкции затронут 23 членов из российской сферы правосудия и безопасности, включая сотрудников полиции и следователей, прокуроров, судей и сотрудников тюрем, вовлеченных в серьезное и систематическое нарушение прав человека в отношении российских лидеров оппозиции", - говорится в заявлении.

Трюдо также заявил о выделении пакета военной помощи Украине на $500 млн. Эти средства пойдут на приобретение оборудования для наблюдения и связи, топлива и медикаментов.

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Тэги: КАНАДА, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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