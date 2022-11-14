РФ в первой декаде ноября не поставляла пшеницу в Азербайджан

РФ с 1 по 10 ноября отгрузила на экспорт 1,986 млн тонн пшеницы, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, отгрузки в Азербайджан в этот период не осуществлялись, следует из мониторинга Российского зернового союза.
"Рост экспорта пшеницы, который был зафиксирован в октябре, в первой декаде ноября продолжился", - заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина.
В то же время отгрузки ячменя сократились на 4,5%, до 196 тыс. тонн. "Достаточно резкое снижение по кукурузе - до 25 тыс. тонн против 152 тыс. тонн год назад", - отметила она.
"Ситуация понятна. Она в основном формируется вокруг зерновой сделки и ее возможных перспектив. Этим можно объяснить резкий рост экспорта пшеницы. Снижение отгрузок кукурузы связано с тем, что основным ее экспортером является Украина. По ячменю ситуация достаточно стабильная", - сказала эксперт.
Активизацию отгрузок пшеницы она также связала с приближением зимы: "Погодные условия не надо сбрасывать со счетов, потому что впереди зимние месяцы, и морская логистика может быть осложнена именно погодными условиями, поэтому сейчас такая активизация закупок".
Как сообщила Тюрина, ежедневные отгрузки пшеницы в первую декаду ноября составили почти 200 тыс. тонн против 72 тыс. тонн годом ранее.
По ее данным, Турция в первой декаде ноября увеличила закупки российской пшеницы почти в 2,7 раза, до 503 тыс. тонн. Активно росли отгрузки в Ливию -155 тыс. тонн, Судан - 133 тыс. тонн, Алжир - 101 тыс. тонн, Бангладеш - почти 100 тыс. тонн, ОАЭ - 96 тыс. тонн. "В прошлом году в этот период экспорта российской пшеницы в эти страны не было", - отметила Тюрина.
При этом отгрузки в Египет сократились на 15%, до 347 тыс. тонн. Не было экспорта в Италию, Грецию, Азербайджан.
Как сообщила Тюрина, ценовая ситуация на рынке "достаточно стабильная". "Французская пшеница за неделю подорожала меньше, чем на один процент, до $340 за тонну, американская - подешевела на 3,7%, до $361 за тонну. Российская (4 класс, FOB Новороссийск) - подорожала на 3,5%, до $314-315 за тонну", - сказала она.
С начала ноября французская пшеница подешевела на $18, американская - до $361 с $409 за тонну. "Дисконт, или скидка за риски закупок российской пшеницы, составляет $24 за тонну, это меньше, чем на 1 ноября", - добавила она.
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