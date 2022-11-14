Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

11.11 $/bbl +/- WTI 88.96 +2.49 Brent 95.99 +2.32

АПК 14.11.2022 20:06

РФ в первой декаде ноября не поставляла пшеницу в Азербайджан

РФ с 1 по 10 ноября отгрузила на экспорт 1,986 млн тонн пшеницы, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, отгрузки в Азербайджан в этот период не осуществлялись, следует из мониторинга Российского зернового союза.

"Рост экспорта пшеницы, который был зафиксирован в октябре, в первой декаде ноября продолжился", - заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина.

В то же время отгрузки ячменя сократились на 4,5%, до 196 тыс. тонн. "Достаточно резкое снижение по кукурузе - до 25 тыс. тонн против 152 тыс. тонн год назад", - отметила она.

"Ситуация понятна. Она в основном формируется вокруг зерновой сделки и ее возможных перспектив. Этим можно объяснить резкий рост экспорта пшеницы. Снижение отгрузок кукурузы связано с тем, что основным ее экспортером является Украина. По ячменю ситуация достаточно стабильная", - сказала эксперт.

Активизацию отгрузок пшеницы она также связала с приближением зимы: "Погодные условия не надо сбрасывать со счетов, потому что впереди зимние месяцы, и морская логистика может быть осложнена именно погодными условиями, поэтому сейчас такая активизация закупок".

Как сообщила Тюрина, ежедневные отгрузки пшеницы в первую декаду ноября составили почти 200 тыс. тонн против 72 тыс. тонн годом ранее.

По ее данным, Турция в первой декаде ноября увеличила закупки российской пшеницы почти в 2,7 раза, до 503 тыс. тонн. Активно росли отгрузки в Ливию -155 тыс. тонн, Судан - 133 тыс. тонн, Алжир - 101 тыс. тонн, Бангладеш - почти 100 тыс. тонн, ОАЭ - 96 тыс. тонн. "В прошлом году в этот период экспорта российской пшеницы в эти страны не было", - отметила Тюрина.

При этом отгрузки в Египет сократились на 15%, до 347 тыс. тонн. Не было экспорта в Италию, Грецию, Азербайджан.

Как сообщила Тюрина, ценовая ситуация на рынке "достаточно стабильная". "Французская пшеница за неделю подорожала меньше, чем на один процент, до $340 за тонну, американская - подешевела на 3,7%, до $361 за тонну. Российская (4 класс, FOB Новороссийск) - подорожала на 3,5%, до $314-315 за тонну", - сказала она.

С начала ноября французская пшеница подешевела на $18, американская - до $361 с $409 за тонну. "Дисконт, или скидка за риски закупок российской пшеницы, составляет $24 за тонну, это меньше, чем на 1 ноября", - добавила она.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЗЕРНО, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Россия на переговорах с ООН отметила важность свободных поставок своих удобрений и зерна на мировые рынки Генсек ООН приветствует возобновление участия РФ в «зерновой сделке» Путин: Россия сохраняет право выйти из «зерновой сделки» Путин поручил Минобороны РФ возобновить участие в «зерновой сделке» Чавушоглу обсудил с Лавровым ситуацию на Южном Кавказе и зерновую сделку Боррель призвал РФ отказаться от приостановки «зерновой сделки»

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az