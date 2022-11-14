США не будут вести переговоры по украинскому урегулированию за спиной у Киева - Байден

Президент США Джо Байден в понедельник заверил, что Вашингтон не намерен участвовать в каких-либо переговорах по ситуации в Украине без участия украинской стороны в этом процессе.
"Мы не будем участвовать в каких-либо переговорах: ничего не может быть сделано по Украине без Украины. Это (переговоры по урегулированию - ИФ) - решение, которое должна принимать сама Украина", - сказал Байден на пресс-конференции на Бали.
"Я давал ясно понять, что мы будем продолжать предоставлять возможности украинскому народу для защиты", - отметил американский лидер.
Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на диписточники писала, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время контактов с Киевом посоветовал подумать о реалистичной позиции на случай переговоров с Россией.
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