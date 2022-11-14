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ТЭК 14.11.2022 19:38

ФРГ национализирует бывшую дочернюю компанию Газпрома

Власти Германии решили национализировать бывшую дочернюю компанию "Газпрома" Gazprom Germania. Теперь она сменила название на SEFE Securing Energy for Europe GmbH.

Правительство ФРГ приобретет 100% акций SEFE и увеличит кредит компании до 13,8 млрд евро, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Минэкономики страны (оно пока не опубликовано на сайте ведомства).

Ранее сообщалось о госкредите банка развития KfW трейдеру на $10,4 млрд.

В апреле 2022 года Минэкономики ФРГ поручило передать компанию Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства. В мае Российская Федерация ввела ответные санкции, запретив любые сделки со всеми компаниями группы Gazprom Germania.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ГАЗ, ТРЕЙДЕР, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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