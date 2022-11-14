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Дальнее зарубежье 14.11.2022 18:39

Байден заявил, что США не стремятся к холодной войне с Китаем

Президент США Джо Байден заявил, что холодной войны с Китаем вполне можно избежать.

"Я точно уверен в том, что нет необходимости в новой холодной войне", - заявил Байден, отвечая на вопрос, можно ли избежать холодной войны с Китаем.

Он также отметил, что не видит "признаков, что в ближайшее время Китай вторгнется на Тайвань", вновь отметив, что США продолжают придерживаться так называемой политики одного Китая.

Байден сообщил, что договорился с председателем КНР Си Цзиньпином о том, что представители США и КНР встретятся для дальнейшего прорабатывания тех проблем, о которых говорили лидеры стран во время личной встречи.

"Я думаю, мы хорошо понимаем друг друга", - сказал Байден, говоря о контактах с Си Цзиньпином. Президент США добавил, что "при общении со всеми, особенно - с лидером КНР, я говорю то, что думаю, и думаю, что говорю". Он отметил, что и Си Цзиньпин на переговорах тоже был с ним откровенен.

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Тэги: БАЙДЕН, КИТАЙ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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