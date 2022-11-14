Пашинян заявил о готовности Еревана к нормализации отношений с Баку на предложенных Россией условиях

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о поддержке российских предложений по нормализации отношений между Ереваном и Баку, сообщила в понедельник пресс-служба правительства республики.
На встрече со спецпредставителем МИД РФ по вопросам содействия нормализации армяно-азербайджанских Игорем Ховаевым Пашинян заявил, что "Армения поддерживает представленные в августе текущего года Россией предложения, которые могут стать основой для дальнейших переговоров по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном".
Пашинян и Ховаев также обсудили результаты трехсторонней встречи глав Азербайджана, Армении и России 31 октября в Сочи, процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений, проблематику Карабаха.
Ховаев в Ереване встретился также с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, обсудив нормализацию отношений между Ереваном и Баку.
"Мирзоян и Ховаев также обменялись мнениями также о процессе делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, а также разблокировании транспортной инфраструктуры в регионе", - заявили в пресс-службе МИД Армении.
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