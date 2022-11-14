Россия внесла 100 канадцев в «стоп-лист»

Россия в качестве ответной меры ввела персональные санкции в отношении 100 граждан Канады, заявили в понедельник в МИД РФ.

В их числе - высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты многочисленных организаций, медиа- и финансовых структур.

Пофамильный список канадских граждан, внесенных в российский "стоп-лист" на постоянной основе, также опубликован на сайте МИД РФ.

Ранее в понедельник на сайте премьер-министра Канады Джастина Трюдо сообщалось о санкциях в отношении 23 граждан РФ в связи с нарушением прав человека.