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Дальнее зарубежье 14.11.2022 20:16

Россия внесла 100 канадцев в «стоп-лист»

Россия в качестве ответной меры ввела персональные санкции в отношении 100 граждан Канады, заявили в понедельник в МИД РФ.

В их числе - высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты многочисленных организаций, медиа- и финансовых структур.

Пофамильный список канадских граждан, внесенных в российский "стоп-лист" на постоянной основе, также опубликован на сайте МИД РФ.

Ранее в понедельник на сайте премьер-министра Канады Джастина Трюдо сообщалось о санкциях в отношении 23 граждан РФ в связи с нарушением прав человека.

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Тэги: РОССИЯ, КАНАДА, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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