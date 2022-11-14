Тайсон и Холифилд будут выпускать мармелад из конопли в форме уха

Боксеры Майк Тайсон и Эвандер Холифилд будут совместно выпускать съедобную продукцию на основе марихуаны в форме уха Холифилда, от которого Тайсон откусил кусочек во время их знаменитого боя.

Мармелад с тетрагидроканнабинолом будет выпускаться компанией Carma Holdings под брендом Holy Ears в магазинах специализирующейся на марихуане сети Verano в штатах Аризона, Иллинойс, Невада и Нью-Джерси, пишет MarketWatch.

Матч-реванш между Тайсоном и Холифилдом состоялся в 1997 году. В третьем раунде Тайсон откусил своему сопернику небольшую часть уха, после чего был дисквалифицирован и впоследствии оштрафован на $3 млн.