В мире хватит места и возможностей для процветания и США, и КНР - Си Цзиньпин

Лидер КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом на Бали предложил ему считать, что в мире хватит места для процветания обеих стран, передают в понедельник китайские государственные СМИ.
"Успехи Китая и США - это возможности, а не проблемы друг для друга", - приводят СМИ слова Си Цзиньпина.
По мнению лидера КНР, "в мире достаточно места для развития и процветания обеих стран".
Однако, в ходе встречи Си Цзиньпин также напомнил Байдену, что в Пекине считают внутренним делом решение вопроса с Тайванем.
"Общее стремление китайского народа и нации состоит в осуществлении национального воссоединения и защите территориальной целостности", - приводят СМИ его слова.
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