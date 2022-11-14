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Дальнее зарубежье 14.11.2022 20:55

В мире хватит места и возможностей для процветания и США, и КНР - Си Цзиньпин

Лидер КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом на Бали предложил ему считать, что в мире хватит места для процветания обеих стран, передают в понедельник китайские государственные СМИ.

"Успехи Китая и США - это возможности, а не проблемы друг для друга", - приводят СМИ слова Си Цзиньпина.

По мнению лидера КНР, "в мире достаточно места для развития и процветания обеих стран".

Однако, в ходе встречи Си Цзиньпин также напомнил Байдену, что в Пекине считают внутренним делом решение вопроса с Тайванем.

"Общее стремление китайского народа и нации состоит в осуществлении национального воссоединения и защите территориальной целостности", - приводят СМИ его слова.

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Тэги: КИТАЙ, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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