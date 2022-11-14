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Внешняя политика 14.11.2022 20:42

Премьеры Азербайджана и РФ примут участие в межрегиональном форуме в Баку

11-й Азербайджано-Российский межрегиональный форум пройдет 17-18 ноября в Баку.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» информированный источник, в рамках форума будут рассмотрены вопросы инвестиционного взаимодействия, транспортной инфраструктуры, предпринимательской деятельности, сельскохозяйственного сотрудничества, а также углубления гуманитарных контактов.

В официальном открытии форума примут участие премьер-министры Азербайджана и РФ Али Асадов и Михаил Мишустин.

На пленарном заседании запланировано выступление министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

А.Азизов

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Тэги: РОССИЯ, РЕГИОНЫ, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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