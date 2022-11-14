Премьеры Азербайджана и РФ примут участие в межрегиональном форуме в Баку

11-й Азербайджано-Российский межрегиональный форум пройдет 17-18 ноября в Баку. Как сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» информированный источник, в рамках форума будут рассмотрены вопросы инвестиционного взаимодействия, транспортной инфраструктуры, предпринимательской деятельности, сельскохозяйственного сотрудничества, а также углубления гуманитарных контактов. В официальном открытии форума примут участие премьер-министры Азербайджана и РФ Али Асадов и Михаил Мишустин. На пленарном заседании запланировано выступление министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и министра экономического развития РФ Максима Решетникова. А.Азизов

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