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Транспорт и связь 14.11.2022 21:25

Рускон запустил паром между Новороссийском и Турцией для наращивания грузооборота

Мультимодальный транспортный оператор "Рускон" (актив группы "Дело" Сергея Шишкарева и госкорпорации "Росатом") запустил еженедельный паромный сервис между Турцией и Россией через порт Новороссийск.

Согласно сообщению оператора, паром будет курсировать по маршруту Самсун-Новороссийск и обрабатываться на контейнерном терминале НУТЭП (Новороссийск, входит в "ДелоПортс" группы "Дело").

Целью проекта является расширение грузооборота с Турцией.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПАРОМ, СЕРВИС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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