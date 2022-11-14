Рускон запустил паром между Новороссийском и Турцией для наращивания грузооборота

Мультимодальный транспортный оператор "Рускон" (актив группы "Дело" Сергея Шишкарева и госкорпорации "Росатом") запустил еженедельный паромный сервис между Турцией и Россией через порт Новороссийск. Согласно сообщению оператора, паром будет курсировать по маршруту Самсун-Новороссийск и обрабатываться на контейнерном терминале НУТЭП (Новороссийск, входит в "ДелоПортс" группы "Дело"). Целью проекта является расширение грузооборота с Турцией.

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