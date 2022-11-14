Baker Tilly Audit Azerbaycan проведет аудит SIF за 2022г

Фонд развития предпринимательства (SIF) выбрал аудитора финотчетности по международным стандартам (МСФО) за 2022 год.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», отбор проводился методом опроса котировок.
Согласно данным портала закупок www.tender.gov.az, аудитором стало ЗАО "Baker Tilly Audit Azerbaycan".
Стоимость услуг аудитора – 47,2 тыс. манатов.
По условиям, аудит должен начаться не позднее 15 ноября 2022 года, заключение по внешнему аудиту должно быть представлено в фонд до 15 марта 2023 года.
Аудит SIF за 2021 год также проводило ЗАО "Baker Tilly Audit Azerbaycan".
Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства». Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.
Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам – 5% годовых.
Р.Ахмедов
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