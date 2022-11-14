Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

11.11 $/bbl +/- WTI 88.96 +2.49 Brent 95.99 +2.32

Финансы 14.11.2022 21:08

Baker Tilly Audit Azerbaycan проведет аудит SIF за 2022г

Фонд развития предпринимательства (SIF) выбрал аудитора финотчетности по международным стандартам (МСФО) за 2022 год.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», отбор проводился методом опроса котировок.

Согласно данным портала закупок www.tender.gov.az, аудитором стало ЗАО "Baker Tilly Audit Azerbaycan".

Стоимость услуг аудитора – 47,2 тыс. манатов.

По условиям, аудит должен начаться не позднее 15 ноября 2022 года, заключение по внешнему аудиту должно быть представлено в фонд до 15 марта 2023 года.

Аудит SIF за 2021 год также проводило ЗАО "Baker Tilly Audit Azerbaycan".

Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства». Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам – 5% годовых.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: SIF, АУДИТОР


Похожие новости


SIF отбирает аудитора за 2022 год SIF отбирает аудитора за 2020 год SIF отбирает аудитора за 2018г

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az