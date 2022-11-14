Amazon может начать увольнения сотрудников на этой неделе

Американский онлайн-ритейлер Amazon.com Inc.намерен сократить около 10 тыс. сотрудников, увольнения начнутся уже на этой неделе, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Это станет крупнейшим сокращением штата в истории компании.
По словам источников, увольнения в первую очередь затронут подразделения, где разрабатываются устройства, в том числе голосовой помощник Alexa, а также розничное подразделение.
Сокращение штата во время критического для ритейлеров сезона праздничных покупок показывает, насколько быстро ухудшение ситуации в мировой экономике повлияло на компанию и заставило ее задуматься о чрезмерном числе сотрудников, отмечается в статье.
Ранее другие американские СМИ уже писали со ссылкой на источники о том, что Amazon проводит масштабный пересмотр своего бизнеса на предмет сокращения расходов и планирует обратить особое внимание на подразделение по выпуску устройств.
Над Alexa работают свыше 10 тыс. сотрудников, при этом подразделение по выпуску устройств в целом в течение нескольких лет фиксировало операционный убыток в размере более $5 млрд в год, свидетельствуют внутренние документы, оказавшиеся в распоряжении The Wall Street Journal.
Глобальный штат компании насчитывает порядка 1,5 млн человек.
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