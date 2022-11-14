Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

11.11 $/bbl +/- WTI 88.96 +2.49 Brent 95.99 +2.32

Бизнес и законодательство 14.11.2022 21:38

Amazon может начать увольнения сотрудников на этой неделе

Американский онлайн-ритейлер Amazon.com Inc.намерен сократить около 10 тыс. сотрудников, увольнения начнутся уже на этой неделе, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Это станет крупнейшим сокращением штата в истории компании.

По словам источников, увольнения в первую очередь затронут подразделения, где разрабатываются устройства, в том числе голосовой помощник Alexa, а также розничное подразделение.

Сокращение штата во время критического для ритейлеров сезона праздничных покупок показывает, насколько быстро ухудшение ситуации в мировой экономике повлияло на компанию и заставило ее задуматься о чрезмерном числе сотрудников, отмечается в статье.

Ранее другие американские СМИ уже писали со ссылкой на источники о том, что Amazon проводит масштабный пересмотр своего бизнеса на предмет сокращения расходов и планирует обратить особое внимание на подразделение по выпуску устройств.

Над Alexa работают свыше 10 тыс. сотрудников, при этом подразделение по выпуску устройств в целом в течение нескольких лет фиксировало операционный убыток в размере более $5 млрд в год, свидетельствуют внутренние документы, оказавшиеся в распоряжении The Wall Street Journal.

Глобальный штат компании насчитывает порядка 1,5 млн человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: AMAZON, ШТАТ, СОКРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Amazon наймет 75 тыс. сотрудников Amazon планирует до конца года увеличить штат в Великобритании на треть

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az