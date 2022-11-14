Байрамов и Абдоллахиан обсудили шаги для устранения проблем в отношениях Баку и Тегерана

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора в понедельник обсудили вопросы двусторонней повестки и ситуацию в регионе.

«Министры отметили необходимость разрешения посредством диалога и взаимопонимания ситуацию, сложившуюся в последнее время в отношениях между двумя странами, беспокойства по поводу публичной риторики и других имеющихся проблем. В этом контексте было отмечено, что налаживание контактов между пресс-секретарями МИД двух стран может быть полезным», - сообщает МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, и отметили важность продолжения контактов.

Р.Ахмедов