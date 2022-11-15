Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

14.11 $/bbl +/- WTI 85.87 -3.09 Brent 93.14 -2.85

ТЭК 15.11.2022 14:18

ОПЕК+ в октябре отставала от плана по добыче нефти на 3,22 млн б/с - МЭА

Страны ОПЕК+ в октябре добывали 38,88 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения могли бы извлекать 42,1 млн б/с, подсчитали аналитики МЭА.

Таким образом, отставание от плана по итогам прошедшего месяца составило 3,22 млн б/с.

При этом добыча странами ОПЕК, участвующих в соглашении, в октябре снизилась на 30 тыс. б/с, до 29,8 млн б/с. В основном это обусловлено сокращением производства в Саудовской Аравии, добыча которой снизилась на 130 тыс. б/с относительно сентября. Однако этот факт был частично компенсирован за счет увеличения добычи в Ираке и Нигерии.

Страны не-ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+, в октябре добывали на 100 тыс. б/с больше, чем в сентябре, - 15,12 млн б/с. Во многом это обусловлено восстановлением производства в Казахстане, который увеличил добычу на 120 тыс. б/с, до 1,46 млн б/с.

В МЭА ожидают, что с ноября добыча нефти альянсом должна резко сократиться на фоне решения альянса о снижении производства с этого месяца на 2 млн б/с.

"Наша текущая оценка предполагает снижение добычи примерно на 800 тыс. б/с. Это должно сократить отставание между предложением блока и официальной квотой с 3,2 млн б/с в октябре примерно до 2 млн б/с", - сообщается в отчете.

Агентство ожидает, что Россия продолжит лидировать среди стран, которые добывает ниже квот. Кроме того, операционные проблемы и ограничения мощностей по-прежнему будут удерживать рост производства в Нигерии, Анголе и Малайзии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ОПЕК+, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Нефть продолжает дешеветь, цена Brent опустилась до $92,7 за баррель Цены на нефть продолжают снижаться, Brent - $92,88 за баррель ОПЕК снизила оценку добычи нефти в Азербайджане в 2022г ОПЕК снизила оценку спроса на 2022г и 2023г на 100 тыс. б/с каждый Нефть перешла к снижению, Brent у $95,4 за баррель Цены на нефть продолжают расти, Brent - $96,19 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az