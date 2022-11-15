ОПЕК+ в октябре отставала от плана по добыче нефти на 3,22 млн б/с - МЭА

Страны ОПЕК+ в октябре добывали 38,88 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения могли бы извлекать 42,1 млн б/с, подсчитали аналитики МЭА.

Таким образом, отставание от плана по итогам прошедшего месяца составило 3,22 млн б/с.

При этом добыча странами ОПЕК, участвующих в соглашении, в октябре снизилась на 30 тыс. б/с, до 29,8 млн б/с. В основном это обусловлено сокращением производства в Саудовской Аравии, добыча которой снизилась на 130 тыс. б/с относительно сентября. Однако этот факт был частично компенсирован за счет увеличения добычи в Ираке и Нигерии.

Страны не-ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+, в октябре добывали на 100 тыс. б/с больше, чем в сентябре, - 15,12 млн б/с. Во многом это обусловлено восстановлением производства в Казахстане, который увеличил добычу на 120 тыс. б/с, до 1,46 млн б/с.

В МЭА ожидают, что с ноября добыча нефти альянсом должна резко сократиться на фоне решения альянса о снижении производства с этого месяца на 2 млн б/с.

"Наша текущая оценка предполагает снижение добычи примерно на 800 тыс. б/с. Это должно сократить отставание между предложением блока и официальной квотой с 3,2 млн б/с в октябре примерно до 2 млн б/с", - сообщается в отчете.

Агентство ожидает, что Россия продолжит лидировать среди стран, которые добывает ниже квот. Кроме того, операционные проблемы и ограничения мощностей по-прежнему будут удерживать рост производства в Нигерии, Анголе и Малайзии.