МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в 2022г, понизило на 2023г

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило на 180 тыс. б/с прогноз роста спроса на нефть в 2022 году, следует из ежемесячного отчета агентства.

Так, аналитики оставили без изменений оценку спроса в 2021 году - до 97,7 млн б/с, прогноз на 2022 год по сравнению с октябрьским отчетом повышен на 180 тыс. б/с - до 99,78 млн б/с. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире на 2,1 млн б/с против 1,9 млн б/с месяцем ранее.

В то же время, МЭА слегка повысило оценку спроса на нефть в мире в 2023 году со 101,26 млн б/с до 101,39 млн б/с. Таким образом, оценка роста потребления была слегка снижена на 40 тыс. б/с - до 1,61 млн б/с.

Агентство отмечает, что замедление мирового спроса в следующем году обусловлено нарастающими экономическими препятствиями. В частности, ввиду ухудшения оценок ВВП на 2023 год большинства крупнейших экономик из-за нарастающих рисков рецессии.

"Продолжающееся ослабевание экономики Китая, энергетический кризис в Европе, растущий спрос на нефтепродукты и сильный доллар США - все это сильно сказывается на потреблении", - подчеркивают в МЭА.

Мировые коммерческие запасы нефти в сентябре сократились на 14,2 млн баррелей. Запасы в странах ОЭСР также снизились - на 45,5 млн баррелей, до 2,710 млрд баррелей.