МЭА: экспорт нефти из РФ в октябре вернулся к значениям февраля и июля - 4,9 млн б/с

Общий объем нефтяного экспорта из РФ в октябре вырос на 2,7% к сентябрю, до 7,7 млн б/с в сутки, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете.
В частности, экспорт российской нефти вырос на 100 тыс. б/с, до 4,9 млн б/с, что соответствует показателям февраля и июля, продажа нефтепродуктов увеличилась также на 100 тыс. б/с, до 2,8 млн б/с.
По мнению экспертов агентства, предполагаемая выручка от экспорта выросла на $1,7 млрд, до $17,3 млрд, на фоне увеличения объемов и роста цен на продукцию.
Экспорт нефти в ЕС в отчетном месяце составил 1,5 млн б/с, что на 1 млн б/с ниже уровня до начала проведения специальной военной операции (СВО) в Украине. Снижение объемов, поставляемых по трубопроводу "Дружба" на 140 тыс. б/с, было частично компенсировано небольшим увеличением морских отгрузок. Экспорт нефтепродуктов снизился на 300 тыс. б/с, до 1 млн б/с, из которых 600 тыс. б/с приходится на дизельное топливо.
Доля ЕС в экспорте российской нефти упала всего до 31% в октябре по сравнению с 50% до СВО, в то время как доля нефтепродуктов снизилась с 50% до 35%. При этом Россия смогла перенаправить все объемы, в то время как с начала года ей пришлось сократить экспорт нефтепродуктов на 400 тыс. б/с, отмечает МЭА.
ЕС компенсировала потерю российских объемов нефти поставками преимущественно с Ближнего Востока, а также из Африки, Норвегии, Бразилии и Гайаны. Импорт дизельного топлива в регион в октябре увеличился почти на 50% по сравнению с уровнем в начале года из-за забастовки французских нефтеперерабатывающих заводов и сезонного технического обслуживания. Покупка российского дизельного топлива лишь незначительно снизилась по сравнению со средними показателями января-февраля. Но в октябре при высоком притоке от других поставщиков его доля в импорте ЕС упала до беспрецедентно низкого уровня - всего 40% по сравнению с 60% в начале года, говорится в отчете.
Агентство отмечает, что в октябре значительных закупок российской нефти за пределами Китая, Индии и Турции не произошло, несмотря на огромные скидки. К 5 декабря России необходимо будет перенаправить еще 1,1 млн б/с на экспорт в другие страны, поскольку вступает в силу запрет ЕС на импорт. Дальнейшие логистические усилия должны помочь в реализации продукции, однако серьезной проблемой является нехватка танкеров, особенно судов ледового класса для погрузки в балтийских портах в зимний период, полагают эксперты.
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