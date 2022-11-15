Европа столкнется с жесткой конкуренцией за нероссийское дизтопливо на фоне дефицита мощностей в мире - МЭА

Европейские страны после введения эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты столкнутся с жесткой конкуренцией за дизтопливо (ДТ), произведенное не в РФ, на фоне дефицита нефтеперерабатывающих мощностей в мире, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным агентства, мировые цены на ДТ в октябре в среднем выросли на 70% относительно прошлого года. При этом запасы дизтоплива находятся на самом низком уровне за несколько десятилетий. Высокие цены на ДТ подпитывают инфляцию, усиливая давление на мировую экономику и спрос на нефть, подчеркивают в МЭА.

"Забастовки на французских нефтеперерабатывающих заводах в прошлом месяце и предстоящие эмбарго привели к тому, что цены на дизельное топливо в Роттердаме, главном торговом центре Европы, в какой-то момент были выше котировок North Sea Dated более, чем на $80 за баррель, прежде чем несколько снизиться. Доплаты за дизельное топливо в США также выросли в преддверии зимнего отопительного сезона на северо-востоке", - сообщается в отчете.

Аналитики агентства подчеркивают, что дефицит на рынке дизтоплива был еще до конфликта России и Украины. Он образовался в связи с закрытием из-за пандемии коронавируса нефтеперерабатывающих заводов суммарной мощностью 3,5 млн б/с, что привело к снижению производства на 1 млн б/с. По данным МЭА, к 2024 году должны быть введены новые НПЗ мощностью 2,7 млн б/с, что может компенсировать снижение экспорта дизтоплива из России после вступления в силу эмбарго ЕС.

В настоящее время, согласно оценке МЭА, страны Евросоюза импортируют из РФ около 1,4 млн б/с нефти и 560 тыс. б/с дизтоплива. После вступления в силу ограничений им предстоит компенсировать до 1,1 млн б/с нефти и 1 млн б/с ДТ, нафты и мазута.

"Конкуренция за нероссийское дизтопливо будет жесткой, поскольку странам ЕС необходимо обеспечивать продажу грузов из США, Ближнего Востока и Индии для традиционных покупателей, находящихся вдали. Увеличение мощностей нефтеперерабатывающих заводов в конечном итоге поможет ослабить напряженность в отношении дизельного топлива, однако до тех пор цены могут слишком вырасти, что может привести к дальнейшему разрушению спроса", - сообщается в отчете.

МЭА ожидает, что в 2022 году рост потребления дизтоплива и газойля сократится до 400 тыс. б/с с 1,5 млн б/с в 2021-м. В следующем году аналитики агентства также жду небольшое снижение на фоне высоких цен и замедления экономики.