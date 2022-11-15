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15.11.2022 14:15

Проект “Цифровой Шелковый Путь” был представлен на конференции «Turkmentel 2022»

Проект «Цифровой Шелковый Путь», предусматривающий формирование цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Центральной, а также Южной Азией, был представлен на ИКТ конференции Туркменистана - «Turkmentel 2022», которая состоялась 10-11 ноября в столице Туркменистана Ашхабаде.

На конференции широко обсуждались такие вопросы, как цифровизация, единая коммуникация, спутниковые технологии, кибербезопасность, были представлены презентации.

Председатель совета директоров компании AzerTelecom Фуад Аллахвердиев выступил на панели «Связь» в рамках конференции. Он рассказал о реализации магистральной оптоволоконной кабельной линии по маршруту Азербайджан-Туркменистан по дну Каспийского моря (Транскаспийской оптоволоконной кабельной линии), которая является азиатским сегментом реализуемого компанией AzerTelecom проекта «Цифровой Шелковый Путь».

Подчеркнув большой международный интерес к проекту, Фуад Аллахвердиев отметил, что исполнители проекта (AzerTelecom и Turkmentelecom) начали работу по созданию совместного предприятия для реализации проекта подводной инфраструктуры

Было отмечено, что реализация проекта внесет важный вклад в развитие телекоммуникационного сектора Азербайджана и Туркменистана, а также телекоммуникационной экосистемы в регионе в целом. Прокладка магистральной кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном между географическими точками Сиязань и Туркменбаши сформирует кратчайший цифровой коридор с высокоскоростной передачей данных между Европой и Южной Азией.

AzerTelecom является ведущим оптовым телекоммуникационным оператором Азербайджана Компания входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, действующей в различных сферах и странах.

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