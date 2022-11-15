Условия Украины для начала переговоров заведомо нереалистичны - Лавров

В Москве считают нереалистичными выдвигаемые Киевом условия для запуска переговорного процесса, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Как я уже сказал, сегодня была краткая беседа с президентом Макроном, который подтвердил свой настрой на продолжение контактов с президентом Путиным с целью поиска каких-то договоренностей, которые позволят урегулировать всю ситуацию, как он выразился", - сказал Лавров журналистам "на полях" саммита G20 в Индонезии.

"Я напомнил, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны этой ситуации", - отметил российский министр.

Вместе с тем, глава МИД РФ заявил, что российская сторона "многократно устами президента подтверждала, что не отказывается от переговоров".

"И, если кто и отказывается, так это Украина. И чем дольше она будет отказываться, тем труднее будет в конечном итоге, договариваться", - заявил Лавров.