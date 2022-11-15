Лавров сообщил об обсуждении с Чавушоглу зерновой сделки

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу зерновую сделку накануне по телефону, новой очной встречи пока не планируется.

"Относительно беседы с Чавушоглу, мы обсуждали как раз подготовку итоговой декларации "двадцатки", раздел, который посвящен "зерновой сделке", - сказал он журналистам "на полях" саммита "двадцатки" в Денпасаре.

Лавров сказал, что нового очного контакта с Чавушоглу на данный момент не планируется.