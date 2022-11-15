Лавров сообщил об обсуждении с Чавушоглу зерновой сделки

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу зерновую сделку накануне по телефону, новой очной встречи пока не планируется.
"Относительно беседы с Чавушоглу, мы обсуждали как раз подготовку итоговой декларации "двадцатки", раздел, который посвящен "зерновой сделке", - сказал он журналистам "на полях" саммита "двадцатки" в Денпасаре.
Лавров сказал, что нового очного контакта с Чавушоглу на данный момент не планируется.
Баку и Вашингтон готовят для подписания до 10 документов – посол Азербайджана в США
Товарооборот между Азербайджаном и США по итогам 2022г составит $500 млн
Азерпамбыг представил в НС проект бюджета на 2023 год
Европа столкнется с жесткой конкуренцией за нероссийское дизтопливо на фоне дефицита мощностей в мире - МЭА
Нефть продолжает дешеветь, цена Brent опустилась до $92,7 за баррель
Новый вариант коронавируса зафиксирован в Канаде
В РФ за сутки COVID-19 заболели 4,4 тыс. человек, умерли 64 пациента - оперштаб
Население Земли 15 ноября достигнет 8 млрд человек - прогноз ООН
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Интервью с Олегом Иванийчуком, Председателем Наблюдательного Совета AccessBank
Проект “Цифровой Шелковый Путь” был представлен на конференции «Turkmentel 2022»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают