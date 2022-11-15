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Регион 15.11.2022 14:25

Лавров сообщил об обсуждении с Чавушоглу зерновой сделки

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу зерновую сделку накануне по телефону, новой очной встречи пока не планируется.

"Относительно беседы с Чавушоглу, мы обсуждали как раз подготовку итоговой декларации "двадцатки", раздел, который посвящен "зерновой сделке", - сказал он журналистам "на полях" саммита "двадцатки" в Денпасаре.

Лавров сказал, что нового очного контакта с Чавушоглу на данный момент не планируется.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЛАВРОВ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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