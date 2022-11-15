Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

14.11 $/bbl +/- WTI 85.87 -3.09 Brent 93.14 -2.85

Внешняя политика 15.11.2022 14:43

Баку и Вашингтон готовят для подписания до 10 документов – посол Азербайджана в США

Баку и Вашингтон готовят к подписанию около 10 двусторонних соглашений по сотрудничеству в различных областях, заявил посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.

«Договорно-правовая база помогает как торговым, так и другим отношениям. До сих пор подписано 86 соглашений между США и Азербайджаном. На данный момент имеется где-то девять соглашений, которые рассматриваются», - сказал Ибрагим в интервью авторскому YouTube-каналу «Современный разговор с Расимом Бабаевым».

По его словам, Азербайджан и США нацелены на дальнейшее расширение двусторонней договорно-правовой базы.

«Самое главное, чтобы они работали, и мы использовали их для того, чтобы развивать наши отношения. И я думаю, что мы очень продуктивно пытаемся это сделать. Но как говорят, всегда есть возможность для развития. Поэтому мы будем стараться, чтобы и дальше наша договорно-правовая база углублялась и расширялась», - подчеркнул азербайджанский дипломат.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ДОКУМЕНТЫ, ПОДГОТОВКА


Похожие новости


Среди изъятых ФБР документов в резиденции Трампа был один, касающийся ядерного потенциала иностранного государства - СМИ У Трампа обнаружили более 300 секретных документов, которые он должен был вернуть после ухода с поста президента Следователи во время обысков у адвоката Трампа забрали даже не относящиеся к расследуемому делу документы - СМИ Трамп запросил у судьи разрешения ознакомиться с изъятыми у его адвоката документами - СМИ Экс-советник Трампа Флинн предоставит документы комитету Сената по разведке в рамках "расследования о России" Госдепартамент США тянет с передачей следствию документов Хиллари Клинтон - СМИ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az