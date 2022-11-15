Баку и Вашингтон готовят для подписания до 10 документов – посол Азербайджана в США

Баку и Вашингтон готовят к подписанию около 10 двусторонних соглашений по сотрудничеству в различных областях, заявил посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.
«Договорно-правовая база помогает как торговым, так и другим отношениям. До сих пор подписано 86 соглашений между США и Азербайджаном. На данный момент имеется где-то девять соглашений, которые рассматриваются», - сказал Ибрагим в интервью авторскому YouTube-каналу «Современный разговор с Расимом Бабаевым».
По его словам, Азербайджан и США нацелены на дальнейшее расширение двусторонней договорно-правовой базы.
«Самое главное, чтобы они работали, и мы использовали их для того, чтобы развивать наши отношения. И я думаю, что мы очень продуктивно пытаемся это сделать. Но как говорят, всегда есть возможность для развития. Поэтому мы будем стараться, чтобы и дальше наша договорно-правовая база углублялась и расширялась», - подчеркнул азербайджанский дипломат.
Р.Ахмедов
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