Баку и Вашингтон готовят для подписания до 10 документов – посол Азербайджана в США

Баку и Вашингтон готовят к подписанию около 10 двусторонних соглашений по сотрудничеству в различных областях, заявил посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.

«Договорно-правовая база помогает как торговым, так и другим отношениям. До сих пор подписано 86 соглашений между США и Азербайджаном. На данный момент имеется где-то девять соглашений, которые рассматриваются», - сказал Ибрагим в интервью авторскому YouTube-каналу «Современный разговор с Расимом Бабаевым».

По его словам, Азербайджан и США нацелены на дальнейшее расширение двусторонней договорно-правовой базы.

«Самое главное, чтобы они работали, и мы использовали их для того, чтобы развивать наши отношения. И я думаю, что мы очень продуктивно пытаемся это сделать. Но как говорят, всегда есть возможность для развития. Поэтому мы будем стараться, чтобы и дальше наша договорно-правовая база углублялась и расширялась», - подчеркнул азербайджанский дипломат.

Р.Ахмедов