Турция по итогам 2022 года рассчитывает принять более 5 млн российских туристов

Турция по итогам 2022 года рассчитывает принять значительно больше российских туристов, чем прогнозировалось - к середине ноября турпоток из России достиг 4,5 млн, сообщил в четверг атташе по культуре и туризму посольства страны в РФ Илькер Озкан.

"В этом году с января по октябрь мы приняли более 40 млн туристов и заработали более 35 млрд долларов. Ожидается что до конца года страну посетят 50 млн зарубежных туристов, может быть, чуть больше", - рассказал он журналистам в Москве в рамках рабочей встречи зарубежных отельеров с российскими турагентствами, организованной туроператором Coral Travel.

Озкан отметил, что в 2021 году турпоток из России в Турцию составил 4,6 млн человек.

"За 9 месяцев мы приняли 3,8 млн российских туристов и ожидаем до конца года больше 5 млн. Сейчас уже, по неофициальным данным, 4,5 млн - это очень хорошие новости. И мы знаем, что продажи туров идут очень хорошо. Никто не ждал такого успеха на российском рынке. Когда я говорил с коллегами, которые работают в отелях, они ждали 3 млн по итогам 2022 года. Ассоциация туроператоров России прогнозировала 4 млн. Сейчас наш прогноз превышает 5 млн. В следующем году мы хотим, чтобы еще больше российских туристов посетили Турцию", - добавил дипломат.

Он напомнил, что в 2019 году, до пандемии коронавируса, в стране отдохнули рекордные 7 млн российских туристов, и, если авиасообщение восстановится в полном объеме, этот рекорд может быть побит.

"По информации туроператоров, каждый день отправляются из России в Турцию почти 90 рейсов. И это не только Анталья, это Стамбул, Каппадокия, Эгейский регион. В октябре туроператор Coral Travel первым в этом сезоне начал продавать турецкие горнолыжные курорты, которые очень интересуют российских туристов", - добавил Озкан.

По его словам, в Турции построены современные горнолыжные центры: например, Эрджиес, от которого всего 60 км до популярного направления экскурсионного туризма Каппадокии. Рядом находится термальный курорт Козаклы.

Озкан сообщил, что турпоток в Турцию растет не только из России, но и других стран Европы.

"Стало больше туристов из Германии - с января по сентябрь турпоток достиг 4,5 млн. В летнем сезоне в Анталье средняя загрузка отелей составила почти 99%. Летом найти номер в отеле было очень сложно, так как был высокий интерес к Анталье не только в России, но и на европейском рынке", - рассказал дипломат.

Он отметил, что Турция активно продвигает себя как туристическое направление в европейских странах. Популярность турецких курортов в этом году, по словам Озкана, связана и с высокой инфляцией в Европе, из-за которой отдых в Турции выгоден европейцам.