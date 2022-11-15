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Бизнес и законодательство 15.11.2022 15:10

Azeraluminium планирует на 2023г гибкую схему продаж

Наблюдательный совет ООО «Azeraluminium» провел заседание, обсудил проект бюджета на 2023 год.

Бюджет на следующий год подготовлен с учетом необходимых рекомендаций и поставленных задач, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация».

Проект бюджета на 2023 год подготовлен исходя из трех сценариев: базового, пессимистического и оптимистичного.

«При подготовке бюджета учитывалась ситуация, сложившаяся в мировой экономике. В частности, после ущерба, нанесенного мировой экономике пандемией COVID-19, энергетического кризиса, вызванного российско-украинской войной, продолжающегося снижения экономической активности в мировой алюминиевой промышленности, проблем с традиционными логистическими маршрутами и рядом других столь же серьезных рисков, мировая экономика столкнулась с угрозой стагфляция», - подчеркнули в корпорации.

Кроме того, резкая волатильность на мировых фондовых рынках создала трудности в составлении долгосрочных планов.

Поэтому при подготовке проекта бюджета были учтены вышеперечисленные факторы, рассмотрены возможные меры по диверсификации и оптимизации рисковых рынков сбыта и логистических маршрутов.

«Было принято решение сократить объемы продаж до минимума в месяцы, когда прогнозируются минимальные цены. В следствии этого планируется удовлетворить потребности в оборотном капитале за счет банковских кредитов. Кроме того, в целях обеспечения непрерывности производства составлен план закупки сырья и материалов не по традиционным графикам, а по более целесообразным графикам с учетом упомянутых выше рисков», - подчеркнули в обществе.

ООО «Azeraluminium» объединяет в себе предприятия цветной металлургии, занимающиеся производством оксида алюминия из бокситной руды, первичных алюминиевых слитков и др. Производственная мощность предприятий составляет 50 тыс. тонн в год, 98% продукции предприятий экспортируется. Поставки продукции осуществляются в основном в Турцию, Россию, в страны ЕС и США.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZERALUMINIUM, ПРОЕКТ, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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