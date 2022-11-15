ЕС может взять на себя больше обязательств по сокращению выбросов, чем предусмотрено Парижским соглашением

ЕС намерен обновить цели по сокращению выбросов, определенные Парижским соглашением 2015 года, несмотря на меры, предпринимаемые в контексте энергетического кризиса, сообщают во вторник европейские СМИ со ссылкой на исполнительного заместителя председателя Еврокомиссии (ЕК) Франса Тиммерманса.

"Поэтому не позволяйте никому говорить вам здесь или в других местах, что ЕС отступает, - заявил Тиммерманс на Всемирной конференции ООН по климату (COP27) в Шарм-эль-Шейхе (Египет), где он возглавляет переговорную команду Евросоюза. - Европейский союз здесь для того, чтобы двигаться вперед, а не назад".

В Еврокомиссии считают, что ЕС сможет превзойти первоначальный план по сокращению выбросов на 55% к 2030 году и поставить новую цель - сократить выбросы более чем на 57% по сравнению с уровнем 1990 года. Достичь этого, в частности, возможно, сократив к 2035 году выбросы СО2 до нуля для автомобилей.

Государства-члены ЕС и Европарламент ведут переговоры по проектам законов для достижения этих целей, которые, по словам Тиммерманса, должны быть завершены к концу года. По его заявлению, Евросоюз планирует повысить обязательства еще до следующего климатического саммита ООН в ноябре 2023 года.