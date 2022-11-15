У Грузии есть все предпосылки, чтобы стать частью ЕС, но нужен внутриполитический консенсус - еврокомиссар Вархейи

Евросоюз готов помочь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в свою организацию, заявил во вторник в Тбилиси на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархейи.
"Есть все предпосылки, чтобы Грузия стала частью Европы, но для этого в стране необходим консенсус между всеми политическими силами и согласие по всем 12 пунктам, предложенным Грузии Еврокомиссией для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз", - сказал Вархейи.
По его словам, и в его родной Венгрии и в Хорватии были крайне поляризованные позиции у политических партий, но, когда настал решающий момент для вступления в Евросоюз, национальное согласие было найдено.
"Я надеюсь, что консенсус между партиями в Грузии будет найден, и я вернусь в Брюссель с хорошими новостями", - сказал Вархейи.
В свою очередь Гарибашвили подчеркнул, что правящая партия "Грузинская мечта" и правительство последовательно выполняют взятые перед Еврокомиссией обязательства, однако большая часть оппозиции саботирует этот процесс.
"Первый из 12 пунктов рекомендаций Еврокомиссии призывает к политической деполяризации, но сделать это без включения оппозиции невозможно. Думаю, что цель нашей оппозиции не допустить получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз при действующих властях", - сказал Гарибашвили.
Визит Вархейи в Грузию начался во вторник и продлится два дня.
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