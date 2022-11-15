Нефть продолжает дешеветь, цена Brent опустилась до $92,7 за баррель

Цены на нефть продолжают снижаться во вторник после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:18 подешевели на $0,44 (0,47%) - до $92,7 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,56 (0,65%) - до $85,31 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 3%, WTI - на 3,5%.

МЭА во вторник повысило прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 180 тыс. баррелей в сутки, но прогноз на 2023 год был снижен на 40 тыс. б/с.

Аналитики агентства оставили без изменений оценку спроса в 2021 году на уровне 97,7 млн б/с, прогноз на 2022 год составляет теперь 99,78 млн б/с. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире на 2,1 млн б/с против 1,9 млн б/с месяцем ранее.

Агентство отмечает, что замедление мирового спроса в следующем году обусловлено нарастающими экономическими проблемами, включая опасения рецессии в крупнейших экономиках мира.

Накануне ОПЕК понизила оценку спроса на нефть в 2022 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 99,57 млн б/с, в 2023 году - также на 100 тыс. б/с, до 101,82 тыс. б/с. Таким образом, картель прогнозирует, что потребление в мире в 2022 году увеличится на 2,55 млн б/с, а в 2023 году - еще на 2,24 млн б/с.