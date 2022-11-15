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Бизнес и законодательство 15.11.2022 15:40

Азерпамбыг представил в НС проект бюджета на 2023 год

Состоялось заседание Наблюдательного совета ООО «Азерпамбыг», на котором был представлен проект бюджета общества на 2023 год.

Бюджет на следующий год подготовлен с учетом необходимых рекомендаций и поставленных задач, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация».

При подготовке бюджета учитывалась ситуация, сложившаяся в мировой экономике. В частности, после ущерба, нанесенного мировой экономике пандемией COVID-19, энергетического кризиса, вызванного российско-украинской войной, повышения учетной ставки в США в течение года несколько раз, климатические изменения, экономическая активность в мировой текстильной промышленности серьезно снизилась, и появились ряд новых рисков.

Также учитывались факторы роста себестоимости производства, возможная диверсификация и оптимизация рынков сбыта и логистических маршрутов.

«Для обеспечения непрерывности экономической деятельности в месяцы низких продаж, налажено сотрудничество с местными банками для удовлетворения потребности в оборотных средствах посредством краткосрочных кредитов».

В целом, проект бюджета на 2023 год подготовлен исходя из трех сценариев: базового, пессимистического и оптимистичного.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРПАМБЫГ, ПРОЕКТ, БЮДЖЕТ

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