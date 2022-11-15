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15.11.2022 15:46

Интервью с Олегом Иванийчуком, Председателем Наблюдательного Совета AccessBank

- Господин Иванийчук, что для Вас значит - возглавить Наблюдательный Совет AccessBank-а?

- Это честь, привилегия и ответственность. Для меня большая честь поддерживать команду, руководство, членов Наблюдательного Совета и акционеров - чтобы вести банк в трудные времена и работать с замечательными людьми на всех уровнях. Эта ответственность очень вдохновляет.

- Что Вы думаете о влиянии AccessBank-а на экономику Азербайджана и как бы Вы оценили прошлые годы деятельности банка? Изменилась ли банковская среда с тех пор, как Вы стали Председателем Наблюдательного Совета?

- Влияние AccessBank-а на экономику существенно благодаря нескольким факторам. Первый – это предоставление высококачественных финансовых услуг частным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, а также домашним хозяйствам. Второй – это постоянное повышение качества и масштаба предоставляемых банковских услуг. Третий фактор – это взращивание квалифицированных кадров для банковского сектора страны. И, наконец, четвёртый фактор – это высокие стандарты современного корпоративного управления.

Что касается Вашего второго вопроса – думаю, что банковский сектор усилился из-за растущей конкуренции и успешного преодоления пандемии коронавируса. Баи повысили уровень качества своей работы и теперь имеют больше возможностей для дальнейшего развития, инноваций и решения будущих задач - на благо своих клиентов, сотрудников и инвесторов.

- Что Вы ожидаете от AccessBank-а в ближайшие 5 лет?

- Ожидаю, что банк будет предоставлять больше услуг населению - еще лучшего качества. Ожидаю, что замечательная команда банка будет и дальше профессионально расти, и развиваться. Ну и конечно же – ожидаю, что AccessBank и в следующие пять будет иметь положительные и стабильные результаты работы, а также будет активно способствовать дальнейшим инновациям в банковском секторе Азербайджана.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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