Набиуллина: ситуация в экономике может ухудшиться, но даже в этих условиях важно провести структурную перестройку

Экономическая ситуация может ухудшиться, но даже в таких условиях надо провести структурную перестройку российской экономики, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Нам действительно нужно очень трезво с открытыми глазами смотреть на ситуацию - это главное. И быть готовыми к любому развитию ситуации. Да, ситуация может ухудшиться, мы это понимаем. Но даже несмотря на ухудшение ситуации, мы должны, обязаны, как страна, осуществить структурную перестройку экономики", - заявила Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
Она отметила, что задачей финансового сектора и денежно-кредитной политики является как раз решение вопроса, каким образом финансировать структурную перестройку экономики.
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