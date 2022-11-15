Основные проекты ЕС в Грузии связаны с морем - Вархейи

Евросоюз продолжает активно сотрудничать с Грузией в экономической сфере, и главные проекты связаны с Черным морем, заявил во вторник на брифинге в Тбилиси еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархейи.

"Одним из главных проектов является прокладка глубоководного электрокабеля по дну Черного моря, который доставит "зеленую" энергию из Грузии в Европу. Этот проект активизирует европейские инвестиции в возобновляемые источники энергии в Грузии", - сказал Вархейи.

Он сообщил, что вторым важным проектом является прокладка интернет-кабеля по дну Черного моря из Европы в Грузию и другие страны Южного Кавказа.

"Мы также работаем над развитием грузинских морских портов для расширения транспортных связей. Реализация этого проекта станет новым измерением для Грузии", - сказал еврокомиссар.

Визит Вархейи начался во вторник и завершится в среду вечером. Он уже провел встречу с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, встретиться с президентом Саломе Зурабишвили, парламентариями и лидерами оппозиции.