Вашингтон рассчитывает на продление действия "черноморской зерновой инициативы", заявил во вторник представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
"Мы определенно надеемся на то, что сделку продлят. Ее действие истекает 19 ноября, и я знаю, что сейчас активно ведут переговоры по этому вопросу. Мы определенно приветствуем лидерство Турции - во-первых, мы уважаем саму инициативу, а во-вторых, ценим усилия, которые принимает (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган для продления соглашения", - сказал Кирби в интервью Bloomberg.
По его словам, "зерновая сделка" приносит пользу не только Украине, но и людям по всему миру, а также помогает частично решить вопрос нехватки продовольствия.
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