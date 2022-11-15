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Дальнее зарубежье 15.11.2022 17:04

США надеются на продление стамбульской "зерновой сделки"

Вашингтон рассчитывает на продление действия "черноморской зерновой инициативы", заявил во вторник представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

"Мы определенно надеемся на то, что сделку продлят. Ее действие истекает 19 ноября, и я знаю, что сейчас активно ведут переговоры по этому вопросу. Мы определенно приветствуем лидерство Турции - во-первых, мы уважаем саму инициативу, а во-вторых, ценим усилия, которые принимает (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган для продления соглашения", - сказал Кирби в интервью Bloomberg.

По его словам, "зерновая сделка" приносит пользу не только Украине, но и людям по всему миру, а также помогает частично решить вопрос нехватки продовольствия.

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Тэги: США, ЗЕРНО, СДЕЛКА, ПОЗИЦИЯ


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